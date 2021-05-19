Жителя ЯНАО обязали отработать пойманного в Оби осетра

Даже одна пойманная рыба может сделать из рыбака браконьера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд приговорил жителя Горнокнязевска Приуральского района ЯНАО к 120 часам обязательных работ. Как сообщили представители окружной прокуратуры на официальном сайте ведомства, мужчина был признан виновным в незаконной добыче особой ценной рыбы.

Пойманный ямальцем сибирский осетр занесен в Красную книгу России и его ловля повсеместно запрещена. «Находясь на реке Обь, незаконно добыл одну особь рыбы, — говорится в сообщении прокуратуры. — Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ».

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО разрешили рыбакам-любителям ЯНАО вылавливать недоступные ранее виды ценных рыб, а также скорректировали правила рыбалки. При этом ловля некоторых редких рыб остается под запретом — за некоторых из них можно получить реальный срок лишения свободы.