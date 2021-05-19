19 мая 2021
18 мая 2021

Жителя ЯНАО обязали отработать пойманного в Оби осетра

© Служба новостей «URA.RU»
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Собский рыборазводный завод. Поселок Харп. Приуральский район ЯНАО, рыба, осетр, осетровые
Даже одна пойманная рыба может сделать из рыбака браконьера Фото:

Суд приговорил жителя Горнокнязевска Приуральского района ЯНАО к 120 часам обязательных работ. Как сообщили представители окружной прокуратуры на официальном сайте ведомства, мужчина был признан виновным в незаконной добыче особой ценной рыбы.

Пойманный ямальцем сибирский осетр занесен в Красную книгу России и его ловля повсеместно запрещена. «Находясь на реке Обь, незаконно добыл одну особь рыбы, — говорится в сообщении прокуратуры. — Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ».

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО разрешили рыбакам-любителям ЯНАО вылавливать недоступные ранее виды ценных рыб, а также скорректировали правила рыбалки. При этом ловля некоторых редких рыб остается под запретом — за некоторых из них можно получить реальный срок лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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