Депутат Госдумы: какие школьные предметы можно перевести в онлайн

Практические занятия необходимо проводить в стенах школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все занятия, кроме практических можно проводить дистанционно. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава.

«Я считаю, что любой предмет можно элементами дистанционного образования реализовывать. Я имею ввиду вообще образование. Например, гуманитарные циклы дисциплин, литературу и в том числе математику и физику», — сказал Берулава. По его мнению, в стенах школы важно проводить лабораторно-практические занятия. «Надо, чтобы они почувствовали, могли пощупать руками, потрогать и посмотреть», — объяснил депутат.

Согласно опросу, который провели аналитики из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart совместно с группой компаний «Просвещение», 70% учителей в текущем году выступили за смешанный формат обучения, при котором часть занятий проводится очно, а часть — онлайн. Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков считает, что в школах нужно отказываться от домашних заданий. По мнению политика, обучением детей должны заниматься не родители, а профессионалы.