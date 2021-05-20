Власти РФ раскрыли, сколько миллионов потратили на Карабах

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, последствия обстрела
Покупки осуществлены МЧС России за счет бюджетных ассигнований Фото:

Россия потратила около 65,6 млн рублей на гуманитарную помощь и командировочные расходы сотрудников МЧС в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять к сведению, что расходы, связанные с доставкой железнодорожным транспортом грузов гуманитарной помощи в район Нагорного Карабаха, в размере до 45500 тыс. рублей, a также командировочные расходы сотрудников МЧС России в размере 12446,2 тыс. рублей, эквивалентных 168475 долларам США», — говорится в документе. Отмечается, что покупки осуществлены МЧС России за счет бюджетных ассигнований.

Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве России Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию. Накануне Минобороны Армении предупредило, что готово силовым путем вытеснить войска. Также Путин обсудил ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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