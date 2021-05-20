Власти РФ раскрыли, сколько миллионов потратили на Карабах

Покупки осуществлены МЧС России за счет бюджетных ассигнований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия потратила около 65,6 млн рублей на гуманитарную помощь и командировочные расходы сотрудников МЧС в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять к сведению, что расходы, связанные с доставкой железнодорожным транспортом грузов гуманитарной помощи в район Нагорного Карабаха, в размере до 45500 тыс. рублей, a также командировочные расходы сотрудников МЧС России в размере 12446,2 тыс. рублей, эквивалентных 168475 долларам США», — говорится в документе. Отмечается, что покупки осуществлены МЧС России за счет бюджетных ассигнований.

Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве России Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию. Накануне Минобороны Армении предупредило, что готово силовым путем вытеснить войска. Также Путин обсудил ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает « Царьград ».