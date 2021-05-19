Курганский пенсионер МЧС раскритиковал действующих сотрудников на пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пенсионер МЧС отругал пожарных, которые, по его мнению, не правильно действовали при тушении огня. Экс-спасатель, которого действующий сотрудник снял на видео, на условиях анонимности рассказал URA.RU, почему случился конфликт, и дал согласие опубликовать фрагмент видео с его участием.

«Лейтенант, на пожаре надо бегать, а не ходить», — сказал на видео пенсионер МЧС, который 21 год отработал в ведомстве спасателей.

Со слов пенсионера МЧС, пожар случился 8 мая в садоводстве «Лесной 3». После хлопка загорелся домик. Возгорание на соседнем участке увидел бывший спасатель. Он обесточил здание и предупредил очевидцев и соседей, чтобы не приближались к источнику огня. До приезда пожарных люди тушили траву рядом с участком, чтобы огонь не перешел на соседние дома.

После прибытия пожарных расчетов, пенсионер МЧС пытался найти начальника караула. «Мне нужно было объяснить про хлопок и про то, что тушить надо с осторожностью — внутри могли оказаться газовые баллоны или еще какие-то взрывоопасные вещества. Но разведчик (ее проводит начальник караула), как мне сказали, две минуты стоял у машины, а потом только пошел», — рассказал экс-спасатель.

По словам его бывших коллег, видео с пожара сейчас расходится по мессенджерам. При этом сам пенсионер согласие на съемку не давал. Кроме того, экшн-камера находилась на каске разведчика незаконно. «Такое устройство нарушает требования охраны труда — самоделка может зацепиться за что-то и создаст угрозу жизни. Куда смотрит начальство», — уточняет пенсионер МЧС.

В пресс-службу МЧС России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.