19 мая 2021

Курганский спасатель на пенсии раскритиковал тушение пожара. «Надо бегать, а не ходить»

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, пожарный
Курганский пенсионер МЧС раскритиковал действующих сотрудников на пожаре Фото:

В Кургане пенсионер МЧС отругал пожарных, которые, по его мнению, не правильно действовали при тушении огня. Экс-спасатель, которого действующий сотрудник снял на видео, на условиях анонимности рассказал URA.RU, почему случился конфликт, и дал согласие опубликовать фрагмент видео с его участием.

«Лейтенант, на пожаре надо бегать, а не ходить», — сказал на видео пенсионер МЧС, который 21 год отработал в ведомстве спасателей.

Со слов пенсионера МЧС, пожар случился 8 мая в садоводстве «Лесной 3». После хлопка загорелся домик. Возгорание на соседнем участке увидел бывший спасатель. Он обесточил здание и предупредил очевидцев и соседей, чтобы не приближались к источнику огня. До приезда пожарных люди тушили траву рядом с участком, чтобы огонь не перешел на соседние дома.

После прибытия пожарных расчетов, пенсионер МЧС пытался найти начальника караула. «Мне нужно было объяснить про хлопок и про то, что тушить надо с осторожностью — внутри могли оказаться газовые баллоны или еще какие-то взрывоопасные вещества. Но разведчик (ее проводит начальник караула), как мне сказали, две минуты стоял у машины, а потом только пошел», — рассказал экс-спасатель.

По словам его бывших коллег, видео с пожара сейчас расходится по мессенджерам. При этом сам пенсионер согласие на съемку не давал. Кроме того, экшн-камера находилась на каске разведчика незаконно. «Такое устройство нарушает требования охраны труда — самоделка может зацепиться за что-то и создаст угрозу жизни. Куда смотрит начальство», — уточняет пенсионер МЧС.

В пресс-службу МЧС России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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