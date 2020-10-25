В Кургане сократили число автобусов

В Кургане на муниципальных маршрутах сократили число автобусов. Городские власти связали это с нехваткой водителей и сложившейся эпидобстановкой.
«В связи с нехваткой водительского состава и снижением пассажиропотока, вследствие сложившейся эпидемиологической обстановки, сокращено количество транспортных средств на муниципальных маршрутах», — рассказали представители мэрии Кургана. Данный ответ они опубликовали на портале «Обратись».
Представители администрации ответили жителю микрорайона Северный, который жаловался на нарушение графика автобусом №360. «Зачастую, интервалы движения достигают 30-40 минут. После 18-19 часов уехать очень сложно, так как на линии работает два автобуса», — написал обратившийся.
Ранее горожане жаловались на срывы рейсов автобуса №13. Сотрудники администрации Кургана связали это с нехваткой водителей в компании, которая обслуживает данный маршрут.
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