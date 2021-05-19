19 мая 2021

Силовики нашли группировку рэкетиров в УВД Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, осужденный, обвиняемый, полиция, конвоирование осужденного
Сотрудники екатеринбургской полиции требовали 500 тысяч с наркоторговцев Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в котором фигурируют трое сотрудников УВД Екатеринбурга, подозреваемые в получении взятки. Как сообщил источник URA.RU в силовой среде, кроме выявленных полицейских в документе указаны и неустановленные силовики, которых считают организаторами преступной группировки по рэкету с наркоторговцев.

«Уголовное дело возбуждено 13 мая отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. В фигурантах — три оперативника УВД Екатеринбурга, которые в ночь с 2 на 3 ноября 2020 года в ноябре вышли на наркоторговца. Оказавшись у него в квартире, потребовали 500 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела за сбыт наркотиков. В результате 285 тысяч рублей получены непосредственно полицейскими, оставшиеся наркоторговец перечислил на банковскую карту посреднику», — сообщил источник. По его словам, двое полицейских сейчас находятся под стражей.

В материалах СКР также фигурируют неустановленные пока силовики, которые, по одной из версий, организовали группировку. Это указывает на признаки другого состава преступления — организованной преступной группы. «Проводится работа по установлению лиц из числа покровителей привлекаемых к ответственности. Не исключено, что к работающей ОПГ также имеет причастность еще один полицейский УВД Екатеринбурга. Он подкупил бомжа в обмен на признание вины в торговле взрывчаткой», — уточнил собеседник агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что один из фигурантов дела уволен в апреле, по второму проводится служебная проверка: «Речь идет о совместной успешной оперативной разработке регионального ФСБ и сотрудников регионального главка МВД. Именно эти службы выявили и изобличили нечистых на руку стражей порядка, направив по итогам собранные материалы для принятия адекватных процессуальных мер реагирования в СК». В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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