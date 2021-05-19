В ЯНАО начали перепись медведей

Ямальцы могут сообщить о встрече с медведями или нахождении в их следов в депприроды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты ямальского природоохранного ведомства приступили к мероприятиям по учету бурых медведей Верхнеполуйском заказнике. Как сообщили представители департамента природного-ресурсного регулирования ЯНАО в Instagram, учет ведется, чтобы определить численность охотничьих ресурсов.

«В целях определения численности охотничьих ресурсов ЯНАО сотрудники государственного природного заказника „Верхнеполуйский“ проводят учет бурого медведя методом картирования. Помимо этого желающие также могут принять участие в мониторинге животных и заполнить анкеты о встрече с животным или обнаружении его следов жизнедеятельности в подразделениях учреждения», — говорится в сообщении депприроды.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальцы начали встречать в лесу и на окраинах населенных пунктов проснувшихся после спячки медведей. По оценке зоологов, медведей не стало больше, их численность по сравнению с прошлым годом не выросла. При этом животные остаются хищниками, представляющими опасность при встрече с человеком. В связи с этим в Шурышкарском районе были организованы рейдовые мероприятия с участием охотников, имеющих лицензию на отстрел медведя, две особи были ликвидированы в окрестностях села Овгорт.