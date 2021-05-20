В Кремле раскрыли, от чего зависит встреча Путина и Байдена

Президент примет решение о встрече с Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле рассказали, от чего зависит встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Планируется проанализировать итоги переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Решение по саммиту? Анализ продолжается, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, а затем президент будет принимать решение», — сказал Песков во время конференц-колла. По словам пресс-секретаря, Лавров уже доложил президенту о контактах.

Песков оценил переговоры Лаврова и Блинкена в свете заявлений об остановке санкций против северного потока. Пресс-секретарь президента считает, что это позитивный сигнал. Лавров сообщил, что разговор был конструктивным. Это тоже событие, которое заслуживает позитивной оценки, считает Песков. «Очевидно, процесс не будет простым, проблем скопилось очень много. Состоявшиеся переговоры помогут в анализе, который проводится в Москве, по вопросу встречи двух президентов», — отметил Песков.

Блинкен и Лавров встретились в Рейкьявике в ночь на 20 мая. Это была первая очная встреча, переговоры длились около двух часов. Лавров оценил разговор как полезный, передает RT.

Ранее стало известно, где пройдет встреча Путина и Байдена. Еще нет договоренности о саммите глав государств, но встреча состоится в одной из дипломатических столиц Европы, сказали в МИД РФ.