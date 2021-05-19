Бывший мэр Кургана Андрей Потапов ищет работу

Андрей Потапов после ухода из мэрии остался без работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава Кургана Андрей Потапов ищет работу и принимает предложения. О том, куда может пойти бывший руководитель города, URA.RU рассказали сразу несколько источников на условиях анонимности.

«Потапова приглашали работать на курганский фармацевтический завод, возглавить там службу безопасности, так как он ранее работал в полиции [последняя должность — замминистра УМВД Карелии]. Год назад, когда он изначально собирался покинуть пост мэра, его рассматривали на эту должность. Сейчас она уже занята. Говорят, что Потапову теперь предлагают перебраться в Москву, в правление фармацевтической компании», — пояснил один из инсайдеров.

Другой источник уточнил, что по его информации, Потапов уже не рассматривает вариант устроиться в фармпредприятие. «В Москве у него есть давнишние служебные товарищи, которые занимаются серьезным бизнесом, поэтому он планирует с ними вести диалог для того, чтобы работать совместно. На какой территории пока непонятно», — уточнил один из политиков.

Еще один источник, приближенный к мэрии, пояснил, что по его данным, Потапова с июня ждут в правительстве. «В какой должности пока неизвестно. Возможно, пойдет также экспертом по каким-либо вопросам, как сейчас работает [бывший первый зам мэра Кургана Андрей] Жижин», — уточнил инсайдер. Получить комментарии Потапова URA.RU не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Гордума Кургана приняла отставку главы города Андрея Потапова 12 мая. Он досрочно ушел с поста по состоянию здоровья. После отставки Потапов планирует провести время с семьей. С 13 мая временно исполняет полномочия главы Кургана замглавы города Елена Ситникова.