Уголовное дело экс-главы «ВСМПО-Ависма» передали в суд

Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин стал фигурантом уголовного дела. Материалы дела поступили в Верхнесалдинский районный суд. Об этом сообщается в картотеке дел.
Документы по делу поступили 19 мая 2021 года. Вечером того же дня материалы дела были переданы судье Вячеславу Белькову. «Воеводин Михаил Викторович, ст. 201 ч. 1 УК РФ („Злоупотребление полномочиями“)», — говорится в картотеке.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД по Свердловской области не удалось. Там пообещали предоставить его позднее.
Михаил Воеводин 6 мая 2020 года неожиданно подал в отставку. Уже летом стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным госкорпорации Ростех, обвинения выдвинуты по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, следствие курирует УФСБ Свердловской области, сотрудники которой принимали участие в разработке дела. В итоге дело переквалифицировали в другую статью — злоупотребление полномочиями.
В это же время к Воеводину был подан иск от «ВСМПО-Ависма» с требованием взыскать с Воеводина убытки на четыре млрд рублей. Стороны смогли договориться о мировом соглашении, которое предусматривает снижение требований корпорации до 1,69 млрд рублей. В итоге Воеводин выплатил средства до Нового года.
Подписывайтесь на URA.RU в