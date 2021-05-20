Уголовное дело экс-главы «ВСМПО-Ависма» передали в суд

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Похороны в Салде. Екатеринбург, воеводин михаил
Михаил Воеводин 6 мая 2020 года неожиданно подал в отставку Фото:

Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин стал фигурантом уголовного дела. Материалы дела поступили в Верхнесалдинский районный суд. Об этом сообщается в картотеке дел.

Документы по делу поступили 19 мая 2021 года. Вечером того же дня материалы дела были переданы судье Вячеславу Белькову. «Воеводин Михаил Викторович, ст. 201 ч. 1 УК РФ („Злоупотребление полномочиями“)», — говорится в картотеке.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД по Свердловской области не удалось. Там пообещали предоставить его позднее.

Михаил Воеводин 6 мая 2020 года неожиданно подал в отставку. Уже летом стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным госкорпорации Ростех, обвинения выдвинуты по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, следствие курирует УФСБ Свердловской области, сотрудники которой принимали участие в разработке дела. В итоге дело переквалифицировали в другую статью — злоупотребление полномочиями.

В это же время к Воеводину был подан иск от «ВСМПО-Ависма» с требованием взыскать с Воеводина убытки на четыре млрд рублей. Стороны смогли договориться о мировом соглашении, которое предусматривает снижение требований корпорации до 1,69 млрд рублей. В итоге Воеводин выплатил средства до Нового года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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