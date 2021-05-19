Сериал про перевал Дятлова покажут в США и Канаде

Первые серии в Канаде и США можно посмотреть с 2 сентября 2021 года Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Сериал «Перевал Дятлова» режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова появится на североамериканском стриминговом сервисе Topic. Первые три серии жители Канады и США смогут посмотреть 2 сентября 2021 года. Дальше серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПМ РТВ в Екатеринбурге.

«Первые три эпизода сериала [„Перевал Дятлова“] будут доступны к просмотру для жителей США и Канады уже 2 сентября 2021 года. Остальные 5 серий запланированы к выходу раз в неделю по четвергам — вплоть до 7 октября», — сообщается в пресс-релизе ГПМ РТВ.

Ранее сериал с успехом транслировался на телеканале ТНТ и на платформе PREMIER. Драма о страшной гибели туристов зимой 1959 года вышла в эфир осенью 2020 года, в последствие она получила высокую оценку от критиков и зрителей. На показ сериала «Перевал Дятлова» немецкое подразделение Walt Disney приобрело права от дистрибьютерской организации BETA Film (Германия) и с 5 июля он выйдет на телеканале FOX German. Позднее сериал покажут на еще нескольких каналах Германии и Австрии. В скором времени трансляция серила станет доступной на платформе SVOD Cirkus в Скандинавских странах.

По сообщению пресс-службы ГПМ РТВ в Екатеринбурге, стриминговый сервис Topic появился в ноябре 2019 года благодаря компании First Look Media. Отмечается, что ранее сервис приобретал права на трансляцию российского сериала «Обычная женщина» у британского дистрибьютера Cinefix Rights. Первый сезон уже запущен на платформе, второй можно будет посмотреть с 3 июня.