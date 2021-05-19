В протестном районе Курганской области одобрили идею властей

В Юргамышском районе после нескольких скандалов одобрили муниципальную реформу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юргамышская районная дума (Курганская область) одобрила реформу по объединению всех поселений в муниципальный округ, предложенную властями региона. Решение об этом опубликовано на сайте районной администрации. Жители ряда сельсоветов выступали против реформы, а глава Юргамыша ушел из-за нее в отставку.

«Выразить согласие населения Юргамышского района Курганской области на преобразование муниципальных образований <…> путем объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ», — говорится в решении. Теперь местные власти должны разработать законопроект о преобразовании района в округ и внести его в Курганскую областную думу.

По закону, объединение сельсоветов возможно только с согласия их жителей. Реформа не состоится, если хотя бы два сельсовета проголосуют против объединения. Согласно документам, размещенным на сайте районной администрации, реформу не поддержал один сельсовет Юргамышского района. «Выразить несогласие населения Красноуральского сельсовета на преобразование муниципальных образований», — указано в решении сельской думы.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Юргамыша Алексей Першин ушел в отставку из-за этой реформы. «Не хочу участвовать в клоунаде», — заявлял он. Согласно проведенному опросу, из 2173 жителей Юргамыша (более 30% граждан, имеющих право голоса), объединение поддержал только 51 человек. Но позже на публичных слушаниях, где было менее 200 человек, жители проголосовали за объединение.

Жители Вилкинского и Чинеевского сельсоветов проголосовали против объединения, но итоги этих слушаний отменили и назначили проведение новых, на которых местные власти пошли на хитрость, сообщали инсайдеры. Глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев ранее заявлял URA.RU, что объединение приведет к уничтожению местного самоуправления.