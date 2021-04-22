Курганские инсайды: приехали криминальные авторитеты

А чем вы займетесь в длинные выходные? Коллаж URA.RU

Карьера вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова может пойти вверх. Единороссы тем временем опасаются конкурентов на праймериз и снимают с гонки опасных кандидатов. Регион продолжают беспокоить муниципальные дрязги, связанные с реформой.

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Шумков не дает уйти вице-губернатору…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слухачи в курганском правительстве уверены, что до выборов в Госдуму вице-губернатор Владислав Кузнецов останется в должности. Причем роли не сыграют даже возникшие разногласия с губернатором Вадимом Шумковым (которые, по слухам, появились после того, как Кузнецов захотел уехать на учебу). «Решение о перестановках чиновника такого порядка принимает преимущественно аппарат президента. А перед таким серьезным мероприятием, как выборы в Госдуму, за которые отвечает вице-губернатор, Кузнецова не заберут на повышение», — обсуждают сотрудники правительства.

…, но ему уже нашли замену

На случай решения Москвы по дальнейшей карьере вице-губернатора Владислава Кузнецова и его отъезда из региона в Кургане уже есть потенциальный кандидат на этот пост. «Он местный и уже имеет опыт управленческой работы высокого ранга. Поэтому можно будет не переживать за то, что, например, не приживется в регионе. Или не сработается с губернатором. Вполне можно быть уверенным в этом человеке и его неравнодушии к судьбе жителей Курганской области», — переговариваются в правительстве.

Зятя сенатора не пустили на выборы единороссы

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские слухачи обнародовали версию, почему лидер Курганского общероссийского народного фронта (ОНФ) Федор Теребенин (зять сенатора от Курганской области Сергея Муратова) не пошел на праймериз в Госдуму. По их версии, курганские единороссы испугались высокой конкуренции. В этой связи Теребенина настоятельно попросили забрать документы. «На фоне снижения рейтинга лидеров ЕР кандидаты на праймериз по сути испугались того, что Теребенин может реально набрать голоса за себя и вытеснить тех кандидатов, которых наметили единороссы. А Теребенина двигал ОНФ, он шел по согласованию Москвы. Жаль, что он забрал документы, и избирательная кампания теперь не так интересна», — считают инсайдеры.

Самого богатого депутата гордумы хотят снять с выборов

Потенциальные кандидаты в Госдуму не рады видеть в их числе самого богатого депутата гордумы Кургана Андрея Кацая. Врач и владелец частной медклиники выдвинулся на праймериз в Госдуму. «После этой новости появилась череда вбросов через ряд telegram-каналов Кургана, лоббируемых, по слухам, властями. Это говорит о том, что Кацая не рады видеть в числе вероятных претендентов в Госдуму», — считает источник из числа политиков.

Жену Кузнецова заметили на дорогом джипе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супругу вице-губернатора Ульяну Иванову, которая возглавляет один из департаментов мэрии Кургана, слухачи заметили на дорогой машине. «Приезжает на работу на Lexus одной из последних моделей с московскими номерами. Новый стоит не менее 8 млн рублей. Откуда у нее такие деньги», — обсуждают сплетники. Другие уверены, что машина принадлежит самому Кузнецову (о чем указано в его декларации о доходах за 2019 год), просто теперь он доверил машину супруге. С учетом его доходов по предыдущему месту работы в нефтехимической компании (где он получал в год 27 млн рублей), ничего удивительного нет.

Чиновник всех обманул

Жителей Вилкинского и Чинеевского сельсовета возмутило, что власти не признали итоги публичных слушаний по объединению всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ. «[Глава Чинеевского сельсовета Валерий] Сатаев говорил, что уйдет в отставку, если население проголосует против объединения. Люди проголосовали против, но он не ушел. Под надуманным предлогом слушания признали несостоявшимися, решили проводить новые», — рассказал инсайдер. Повторное собрание жителей в Чинеево назначили на 5 мая, в Вилкинском сельсовете — на 12 мая. «Делают все, чтобы эту реформу провести, невзирая на мнение жителей», — возмущаются в Юргамышском районе. В Карасинском сельсовете, по данным инсайдеров, глава сельсовета не дала выступить никому, кто мог аргументированно высказать свое мнение. «Даже бывшему главе сельсовета не дали слова», — рассказывает источник.

Муниципальная реформа чуть не провалилась

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском поссовете по итогам публичных слушаний объединение муниципалитетов поддержали, но минимальным количеством голосов, рассказывают слухачи. По их словам, на слушания заявилось немногим более 130 человек, но до конца мероприятия досидели не все. «Многие ушли, не дождавшись голосования. Вначале сообщили, что за объединение проголосовали 65 человек. Но оказалось, что это немного не дотягивает до 50%. В результате в итоговом отчете оказалось, что за объединение было 68 человек. Откуда взяли эту цифру — не понятно», — переговариваются сплетники.

Один из инсайдеров также обратил внимание, что слушания в поселковом совете проводились на двух площадках — в самом Юргамыше и в поселке Новый Мир. «Любопытно, что некоторые работники районной администрации присутствовали и там, и там. Естественно, они дважды проголосовали „за“», — говорят злые языки. Ранее власти Юргамыша проводили опрос населения, и практически все его участники выступили против объединения. Но итоги опроса не имеют юридической силы.

Жители районов, поддержавших объединение, хотят переголосовать

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители некоторых районов Курганской области, где уже одобрили муниципальную реформу, просят провести новые публичные слушания. «Люди возмущаются. Говорят, что о публичных слушаниях никого не предупреждали, на них пришли в основном сами работники администраций и без лишних споров проголосовали за объединение», — говорят сплетники. Только после того, как разошлась информация о недовольствах в Юргамышском, Кетовском и Притобольном районах, жители отдаленных сел поняли, какую именно реформу подготовили власти.

За сельское хозяйство будет отвечать бывший участковый

Жители Юргамышского района активно обсуждают кадровую политику местной администрации. «Отдел сельского хозяйства возглавит бывший полицейский Вячеслав Шумков. Проработал всю жизнь участковым, а теперь вдруг сменил профиль. Посмотрим, справится ли он на новом поприще», — переговариваются в селах перед началом посевной кампании. Один из собеседников обратил внимание, что глава района Олег Язовских — также бывший сотрудник внутренних дел.

Единороссы подарили школьникам странные подарки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам, планшеты для учебы, которые единороссы выдали многодетным семьям Шатровского района на время дистанционного обучения, нельзя доставать из коробок. Сплетники отмечают, что местные школы выдали коробки с планшетами, но семьям строго-настрого запретили их открывать. Ранее некоторые местные жители жаловались, что семьям торжественно вручили планшеты, но спустя время забрали. Позже выяснилось, что гаджеты проверили в образовательных учреждениях, установили необходимые программы и выдали семьям.

В магазинах не могут найти сахар

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи сообщают, что в некоторых сельских магазинах Шатровского района на днях пропал сахар. «Среди людей пошел слух, что сахар убрали с прилавков специально», — рассказывают сплетники. По их мнению, владельцы этих магазинов ждут повышения цен, чтобы потом продать товар подороже. Слухачи отмечают, что потенциальное повышение цен особенно беспокоит людей, которые ежегодно занимаются заготовками.

В Курган приезжали криминальные авторитеты

Криминальные авторитеты посетили Курган на минувшей неделе. По словам слухачей, решали вопрос по поводу одной из жительниц города, которая обманула предпринимателя на миллионы рублей. «Дело в том, что она привлекла их внимание, так как прикрывалась курганскими представителями криминала. Но, как оказалось, потенциальная мошенница действует в одиночку. Обманула не только предпринимателя, она может быть замешана в махинациях с маткапиталом. В любом случае внимание она привлекла», — обсуждают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.