Курганские инсайды: экс-губернатор меняет работу

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков не пришел на заседание гордумы Кургана, где экс-мэра Андрея Потапова отправили в отставку. Но это не говорит о том, что между ними может быть конфликт, утверждают инсайдеры. Потапова, наоборот, готовы взять на работу в правительство области, но есть одна проблема. Между тем, после отставки мэра слухмейкеры активно обсуждают кандидатов на должность главы Кургана.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Почему Шумков не попрощался с Потаповым

Вадим Шумков (справа) не пришел на думу, где приняли отставку Андрея Потапова (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков хотел прийти на внеочередное заседание гордумы, где приняли отставку бывшего главы Кургана Андрея Потапова, говорят сплетники. Реализовать эти планы не удалось, так как день заседания назначили слишком поздно, и на это время у губернатора уже была запланирована встреча со студентами. По слухам, встречу со студентами организовывали еще тогда, когда областное правительство пыталось уговорить Потапова остаться на посту мэра. Вместо Шумкова 12 мая на заседание пришел вице-губернатор Владислав Кузнецов. Также в мэрию пришел председатель облдумы Дмитрий Фролов. В своей речи он упомянул, что губернатор просил убедить Потапова остаться.

Бывший губернатор задумался о смене работы

Алексей Кокорин входит в совет директоров АО «Атомредметзолото» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин, по слухам, хочет уйти из АО «Атомредметзолото», где входит в состав совета директоров. Сплетники поговаривают, что он хочет больше внимания уделять семейному бизнесу: его сын Сергей является учредителем компании, руководит которой жена Кокорина. «Сам Кокорин говорит, что устал сидеть и получать деньги, особо ничего не делая», — переговариваются в регионе. Слухачи не исключают, что решение могут принять уже в ближайшее время. Например, в конце мая состоится внеочередное собрание акционеров «Атомредметзолото». Впрочем, вопрос об изменении состава совета директоров пока не включен в повестку.

На Дне Победы забыли про крупного чиновника

Артема Пушкина (справа) не пригласили на возложение цветов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи сообщают, что главный федеральный инспектор в Курганской области Артем Пушкин рассчитывал возложить цветы к Вечному огню вместе с другими чиновниками. «Руководство пошло возлагать цветы, но Пушкина не позвали, из-за чего он слегка обиделся», — поделились сплетники. Возложение прошло в конце торжественного открытия Дня Победы в Кургане. Цветы возложили губернатор региона Вадим Шумков, Андрей Потапов (на тот момент — мэр Кургана), председатели областной и городской дум Дмитрий Фролов и Игорь Прозоров, а также митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

В правительстве не знают, что делать с экс-мэром

По слухам, в правительстве Курганской области хотят взять на работу бывшего мэра Кургана Андрея Потапова, но не знают куда. «На какую должность возьмут Потапова — вопрос», — рассказывают сплетники. Ранее слухачи сообщали, что Потапов может уйти к губернатору Вадиму Шумкову на руководящий пост. В частности, экс-мэра даже называли кандидатом на должность вице-губернатора. Однако некоторые чиновники считают такой вариант развития событий маловероятным. По данным источников URA.RU, в правительстве уже работает бывший заместитель Потапова Андрей Жижин.

В Кургане обсуждают новую кандидатуру на пост мэра

Елена Ситникова может оказаться лишь временным мэром Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские сплетники ожидают осенью прибытия в Курган бывшего депутата из Нефтеюганска Евгения Вострикова. Он якобы займет пост главы Кургана. «Востриков очень хорошо знаком с губернатором [Вадимом Шумковым]. Некоторый период времени они вместе работали. Поэтому ждем его приезда. Востриков считается большим профессионалом, несмотря на многие скандалы, его окружающие», — считают один чиновники. Речь идет об уголовном преследовании, которое завершилось оправданием, и семейных конфликтах. Другие чиновники уверены, что варяга на этот пост не ждут, а мэром станет Елена Ситникова, которая сейчас исполняет полномочия главы Кургана. В числе претендентов на кресло мэра есть и руководитель муниципального предприятия «Специализированное дорожное предприятие» Иван Ситников.

В мэрию отказался устраиваться ликвидатор

Бывший конкурсный управляющий Андрей Плешков, известный в Кургане по банкротству МУП «Городской электротранспорт», отказался работать в мэрии. Ранее ему предлагали пост директора департамента развития городского хозяйства — эта должность остается вакантной уже год после отставки Вадима Лютикова. «Профессиональная квалификация Плешкова отлично подходит под эту должность. Но уровень занятости — там придется почти ночевать — и зарплата, по всей вероятности, его не устраивают. А еще и ответственность, в том числе уголовная», — считают источники в администрации.

Бывшего чиновника мэрии звали работать в правительство

Александр Гонцов отказался устраиваться в департамент строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего директора департамента ЖКХ администрации города Кургана Александра Гонцова, по слухам, звали работать в правительство. Предложение якобы прозвучало от областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. «До этого Гонцова вынудили уволиться, свесив все косяки и недочеты регионального департамента по поставкам газа, а потом позвали туда работать. Конечно, Гонцов отказался. У него есть достоинство, и его за это всегда уважали», — обсуждают в кулуарах мэрии.

Машину главы курганского МЧС моют в пожарной части

Личный автомобиль руководителя областного ГУ МЧС Юрия Землянского, по слухам, моет служебный водитель. Сплетники обсуждают, что делается это на глазах у подчиненных. «Красивый личный джип моет водитель в пожарной части во время рабочего дня на глазах у всех пожарных этой части. Выглядит со стороны очень не красиво», — обсуждают в ведомстве спасателей.

В Кургане не хватает конвоиров для подозреваемых?

Олега Рожкова продержали в СИЗО, но под конец следствия выпустили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане стали отпускать подозреваемых по громким делам под домашние аресты. Так, перед передачей дел в суд из СИЗО выпустили бывшего замначальника областного УМВД Андрея Шамина и экс-главу регионального ГУ МЧС Олега Рожкова. Сплетники уверены, делается это не из гуманных соображений, а из-за нехватки конвоиров. «Подозреваемых отпускают перед самым началом судебных процессов по делу. Возить их на суды хлопотно, конвоиров не хватает. А бывшие чиновники и силовики и так никуда не скроются — самостоятельно приезжают на суды из дома», — переговариваются инсайдеры.

В коттедже сельского депутата устраивают тусовки

В селе Введенское Кетовского района соседи одного из коттеджей страдают от постоянных кутежей. Дом сдается в аренду по суткам, поэтому туда часто съезжаются веселые компании. «Это коттедж депутата сельской думы Евгения Енина. И, насколько нам известно, в аренду он его сдает нелегально. В любом случае мы уже на грани, и готовы привлекать полицию», — обсуждают жители села.

Чиновник уволился из-за муниципальной реформы

Сергей Ильченко уволился из-за муниципальной реформы и давления властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отставка главы Большечаусовского сельсовета Кетовского района (пригород Кургана) Сергея Ильченко связана с проводимой в регионе муниципальной реформой, говорят сплетники. Экс-чиновник якобы не захотел принимать решения о согласии на муниципальную реформу, против которой выступило население. Вместе с тем, на него начали давить, чтобы сельсовет поддержал объединение всех поселений района в округ. «Глава не хотел быть статистом, хотел работать на села, входящие в сельсовет. Но ему мягко намекали, что будут под него копать. Естественно, он не хотел, чтобы ему не подкинули что-нибудь, и не пришлось бы потом сидеть», — рассказал один из инсайдеров. По его словам, есть еще одна причина отставки, связанная с недостаточным финансированием: «Предписания выписывают пачками, а денег на исполнение не дают».

Сельские депутаты придумали, как оттянуть реформу

Объявившие о самороспуске депутаты Большечаусовской сельской думы, по слухам, будут стараться максимально затянуть объединение поселений Кетовского района. «Там еще никто не сдался, просто тактические ходы. Весь состав будет баллотироваться на новые выборы, чтобы максимально затянуть муниципальную реформу, ведь избираться и сниматься можно бесконечно долго», — рассказал инсайдер. По его данным, жители сельсовета поддерживают такие планы депутатов, так как в начале апреля сами проголосовали против муниципальной реформы.

В курганском селе решили схитрить, чтобы поддержать реформу

Чиновники собирали голоса местных жителей до проведения публичных слушаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники Вилкинского сельсовета Юргамышского района, по слухам, ходили по дворам и брали письменные заявления жителей о согласии с проведением муниципальной реформы. Это делалось перед проведением повторных публичных слушаний. «На первых слушаниях было много голосов против, но слушания тогда признали несостоявшимися. И вот теперь решили пойти на такую хитрость», — обсуждают жители района. По их данным, чиновники проводили адресные беседы, объясняли, что если реформу не поддержать, село не получит денег на развитие. Так им удалось собрать несколько десятков заявлений о поддержке реформы. «Но разве это законно? Ведь подписавшие заявления не являются участниками слушаний, поэтому их голоса не должны учитывать», — удивляются сплетники.

Планы властей по вакцинации курганцев могут сорваться

Курганцы сомневаются в возможности реализовать планы по вакцинации Фото: Размик Закарян © URA.RU

Реализовать планы властей Курганской области по вакцинации населения от COVID практически нереально, переговариваются в кулуарах. «Планы стараются не озвучивать публично, но в целом речь идет о вакцинации 60% населения области. Вакцинация началась в прошлом году, и сейчас по официальным данным привито чуть больше 50 тысяч человек. Это те, кто поставили две прививки. То есть меньше 10% населения. Если такие темпы сохранятся, 60% достигнут нескоро. К этому времени у тех, кто ставил прививки в самом начале вакцинации, иммунитета уже не будет», — считает инсайдер. По словам сплетников, открытие пунктов вакцинации в торговых центрах и МФЦ улучшит динамику, но не так значительно: «Количество вакцин все равно ограничено, в конце апреля их не хватало всем желающим».

Курганские оппозиционеры могут покинуть Россию

Слухачи сообщают, что некоторые оппозиционеры, которые участвовали в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, могут покинуть Курган. По мнению сплетников, первым стал представитель курганского отделения «Агит России» Евгений Жуков. Telegram-канал движения сообщал, что он покинул страну из-за давления со стороны сотрудников полиции и Центра «Э». По слухам, из-за страха подобного преследования из России могут уехать и другие курганские активисты, поддерживающие Навального.

День Победы в Кургане начался с конфуза

Празднование Дня Победы пошло не по плану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам, торжественное открытие Дня Победы в Кургане пошло не по плану. «После возложения цветов первыми лицами и минуты молчания солдаты должны были выстрелить, но они забыли», — рассказывают сплетники. Они отметили, что после этого представители мэрии пытались разобраться в ситуации. При этом слухачи сомневаются, что за данную оплошность кого-то накажут, так как зрители ничего не заметили.

В Кургане снизится стоимость аренды самокатов

Недавно в Кургане появились самокаты, которые можно взять напрокат. По слухам, скоро их станет больше, а стоимость аренды уменьшится. «Конкурентов нет, будут увеличивать количество парковок и количество самокатов. Когда самокатов будет больше, стоимость снизится», — рассказывают слухачи. По их данным стоимость аренды может снизиться в два-три раза. Пока некоторые горожане жалуются на высокую стоимость проката и изношенное состояние самокатов.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.