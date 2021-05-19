19 мая 2021

Министр: в 128 школах Пермского края нашли нарушения безопасности

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина рассказала, как идет проверка пермских школ Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина за заседании краевого правительства 20 мая рассказала, как идет проверка школ региона, начатая после трагедии в Казани. По словам министра, на 128 объектах уже нашли нарушения.

По словам чиновницы, нарушения в школах связаны с тем, что у охранников нет удостоверений или должностных инструкций. Также не соблюдается порядок сдачи поста охраны, где-то нарушен пропускной режим, или просрочена лицензия на охранную деятельность. В регионе уже проверено 809 учебных заведений. Везде есть охрана, в которой задействованы Росгвардия, штатные сотрудники или ЧОПы. Школы оснащены тревожными кнопками.

«Быстро закончили проверки в Соликамске, Кизеле и Кишерти, — цитирует министра издание 59.ru. — Медленно включаются Добрянский и Октябрьский районы». По словам Кассиной, учебные заведения разделены на четыре категории безопасности. К первой категории относятся те школы, где учеба связана с максимальным риском для детей, таких объектов шесть. Во второй категории, где ситуация лучше, — 138 объектов, в третьей — 1310, и в самой безопасной, четвертой — 834 учебных заведения. Власти обещают, что в ближайшие три года в большинстве школ установят металлоискатели.

Проверки всех школ России начались после 11 мая. В этот день 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пришел в гимназию, в которой до этого учился и расстрелял людей. Погибли семеро детей и два педагога. Более 20 человек получили ранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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