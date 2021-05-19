Руководитель областного МЧС Артур Хачатрян (справа) не справился с задачей по тушению ландшафтных пожаров Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Начальник управления МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян будет отправлен в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к профильному федеральному министерству. По мнению инсайдера, главк не простит тюменцу ошибки, допущенные при тушении природных пожаров.

«Хачатрян покинет должность. Если проверять твою работу приезжает лично заместитель министра МЧС Александр Чуприян — это о многом говорит. Руководитель тюменского МЧС не смог эффективно построить работу подчиненных, не исполнил требование федерального закона по тушению ландшафтных пожаров. То, как была построена работа его ведомства в период ЧС — пример образцовой халатности», — такую версию URA.RU сообщил собственный источник, близкий к структурам главного управления МЧС России.

По мнению другого инсайдера, главный тюменский пожарный мог избежать столь сурового наказания. Претензии у федеральных властей были и к команде губернатора области Александра Моора, так как координировать работы по тушению пожаров должно было правительство региона. «В критической ситуации с пожарами виновато не только МЧС, но и правительство Тюменской области. Так как борьба с огнем — это совокупная ответственность нескольких институтов власти. Но у Моора серьезный покровитель — уральский полпред Владимир Якушев. Он его защищает, а ответственность понести кому-то нужно», — сообщил агентству один из сотрудников областного правительства.

URA.RU направило запрос в МЧС России с просьбой прокомментировать вопрос с отставкой руководителя управления МЧС по Тюменской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Агентство писало, что в Тюмень для контроля ситуации с природными пожарами прибыли первый замминистра МЧС России Александр Чуприян, и замгенерального прокурора в УрФО Сергей Зайцев. Последний сегодня внес представление заместителю губернатора Тюменской области Ларисе Теплоуховой. Ранее представители федеральной «Авиалесоохраны» заявили, что тушением ландшафтных пожаров должны заниматься власти региона, в сотрудничестве с МЧС.