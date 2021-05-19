Силовики наказали тюменского замгубернатора за пожары

В адрес замглавы Тюменской области Ларисы Теплоуховой внесено представление прокуратуры Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев по итогам визита в Тюмень внес представление об устранении нарушений в адрес замгубернатора Ларисы Теплоуховой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По мнению прокуратуры, чиновница допустила ошибки при организации тушения природных пожаров, которые бушуют в Тюменской области.

«Зайцевым в адрес заместителя губернатора региона Теплоуховой внесено представление с требованием устранить нарушения закона при организации работы по тушению лесных пожаров», — говорится в решении ведомства. Среди выявленных недостатков — просчеты при обеспечении лесопожарных формирований техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров, недоукомплектование личного состава.

Кроме того, в прокуратуре указали на недостатки при проведении противопожарных мероприятий, в том числе оборудованию специальных минерализованных полос, устройству пожарных водоемов и подъездов к ним. 20 мая Зайцев провел в правительстве Тюменской области совещание, по итогам которого были выработаны меры по устранению нарушений.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился полностью перекрыть въезды в тюменские леса. Поводом для этого стала критическая ситуация с лесными пожарами в регионе, смог от которых достиг Екатеринбурга.