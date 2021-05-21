Врачи заявили о росте заражений взрослых опасной инфекцией. Раньше ей болели только дети

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Коклюшем в России начали болеть и взрослые Фото:

Одной из самых распространенных болезней среди детей — коклюшем — уже начали страдать взрослые. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.

«Коклюш — это серьезная проблема, потому что снизился уровень прививок, взрослые начинают болеть. Причем, взрослые переносят это заболевание достаточно тяжело. Также появился коклюш в скрытой форме, что тоже не очень хорошо, потому что это заболевание после себя оставляет след. Мы говорим про COVID, а на самом деле все инфекционные заболевания просто так бесследно не проходят для человека», — отметил Зверев.

Одной из причин того, что коклюшем начали болеть взрослые, академик назвал возможный пропуск в детстве периода вакцинации от этого заболевания. «Некоторые врачи не рекомендуют ставить прививку, потом люди про это забывают, а вспоминают, когда начинают болеть», — добавил Зверев.

В беседе с URA.RU вирусолог, инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что коклюшем взрослые болеют уже давно. «Это давно известно — взрослые могут болеть. Так же, как корью болеют взрослые, так и коклюшем болеют. У нас давно известно, что люди с вакцинами не сильно дружат», — отметил он. Малышев добавил, что с каждым случаем нужно разбираться конкретно. Причиной может стать и то, что в детстве люди не делали прививку от коклюша, и то, что иммунитет к инфекции со временем мог просто пропасть.

URA.RU направило официальный запрос в Роспотребнадзор по теме роста заболеваемости взрослых коклюшем. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского заявили о выявлении новой бактерии Bordetella holmesii. Она является родственником коклюшной палочки Bordetella pertussis.

Коклюш — смертельно-опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Передается воздушно-капельным путем. Характеризуется сильным кашлем, который может продолжаться несколько недель. Единственным методом борьбы с коклюшем является вакцинация.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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