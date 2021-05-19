19 мая 2021

В России выявили новую бактерию, вызывающую коклюш

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт депозитфото, бактерии, анализ, вирус, инфекция, микробы
В России выявлена новая бактерия, «родственница» коклюшной палочки. Фото:

В России выявили бактерию, вызывающую заболевание, похожее на коклюш. Она родственна коклюшной палочке, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

«Часть случаев заболеваний с симптомами коклюша вызвана ранее неизвестным возбудителем — бактерией Bordetella holmesii. Это родственник давно известного Bordetella pertussis [коклюшной палочки], но бактерии не происходят одна от другой, а имеют общего предка», — пишут «Известия» со ссылкой на ученых московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.

Коклюш остается проблемой для всего мира. Официально выявлено более 130 тысяч заболевших этой инфекцией, но реальные показатели могут быть в десятки раз выше, отмечает газета. Российские медики уже разработали ПЦР-тест, способный выявить новый патоген.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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