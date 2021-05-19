В России выявили новую бактерию, вызывающую коклюш

В России выявили бактерию, вызывающую заболевание, похожее на коклюш. Она родственна коклюшной палочке, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
«Часть случаев заболеваний с симптомами коклюша вызвана ранее неизвестным возбудителем — бактерией Bordetella holmesii. Это родственник давно известного Bordetella pertussis [коклюшной палочки], но бактерии не происходят одна от другой, а имеют общего предка», — пишут «Известия» со ссылкой на ученых московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.
Коклюш остается проблемой для всего мира. Официально выявлено более 130 тысяч заболевших этой инфекцией, но реальные показатели могут быть в десятки раз выше, отмечает газета. Российские медики уже разработали ПЦР-тест, способный выявить новый патоген.
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