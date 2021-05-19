19 мая 2021

На Пермский край надвигаются грозы и штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Пермском крае Фото:

В Пермском крае 21 мая ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«По данным ЦГМС днем 21 мая днем грозы, порывы ветра 15—20 м/с, — говорится в сообщении. — Возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов, увеличение ДТП. Рекомендуем не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними».

При этом в крае сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В лесах сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс). На юге региона пожарную опасность фиксируют как чрезвычайную (5 класс).

К выходным на севере Пермского края синоптики ждут похолодания. «По предварительному прогнозу 22 мая ожидается смена погоды, по северу региона существенно похолодает», — говорится в сообщении на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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