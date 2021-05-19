На Пермский край надвигаются грозы и штормовой ветер

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Пермском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае 21 мая ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«По данным ЦГМС днем 21 мая днем грозы, порывы ветра 15—20 м/с, — говорится в сообщении. — Возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов, увеличение ДТП. Рекомендуем не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними».

При этом в крае сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В лесах сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс). На юге региона пожарную опасность фиксируют как чрезвычайную (5 класс).

К выходным на севере Пермского края синоптики ждут похолодания. «По предварительному прогнозу 22 мая ожидается смена погоды, по северу региона существенно похолодает», — говорится в сообщении на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.