Экс-замглавы челябинского района отправился в колонию за взятки

Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший заместитель главы Чесменского района (Челябинская область) Константин Гнипа приговорен к восьми годам лишения свободы за взяточничество. Такое решение вынес 20 мая районный суд.

«Оглашение приговора было назначено на 5 мая, но перенесено из-за „длинных выходных“. Гнипа приговорен к восьми годам лишения свободы, которые проведет в колонии строгого режима. Экс-чиновника взяли под стражу в зале судебных заседаний», — сообщили URA.RU в пресс-службе Чесменского районного суда.

Обыски в администрации района прошли в апреле 2019 года. Силовики покинули мэрию, забрав с собой замглавы Константина Гнипу. Ему инкриминировали получение откатов за муниципальные контракты по программе «Реальные дела», предъявив в итоге обвинение по четырем эпизодам получения взяток: ч.2 ст. 290 и ч.5 ст. 290 УК РФ.

Проверку района инициировало заксобрание Челябинской области, после жалобы жителей муниципалитета на имя спикера ЗСО Владимира Мякуша. В обращении говорилось о фактах возможной коррупции со стороны главы района Татьяны Жморщук, ее подчиненных и председателя райсобрания депутатов Владимира Федяшева. Последний по представлению прокуратуры был вынужден покинуть свой пост еще до появления в администрации следователей и автоматчиков сопровождения.