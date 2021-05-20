Миронов предложил сделать образование в Екатеринбурге бесплатным

Сергей Миронов в Екатеринбурге общается с региональной политической элитой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер эсеров Сергей Миронов предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву сделать регион территорией полностью бесплатного образования. Такая тема прозвучала в ходе встречи Миронова и главы Среднего Урала.

«Я предлагаю вам подумать над идеей создания в регионе территории полного бесплатного образовательного цикла. Мы предлагаем сделать это пилотным проектом для всей страны, чтобы показать, что бесплатное, качественное социально-ориентированное образование — это мощнейший рычаг экономического роста, что это возможно и это позволит Свердловской области и в целом нашей стране выйти на новый качественный уровень развития», — процитировал руководиьтель областного отделения СР Андрея Кузнецова главу эсеров.

Миронов накануне предстоящих парламентских выборов проводит встречи с региональными элитами. Встреча с Куйвашевым состоялась вчера, 20 мая.

Факт встречи подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее инсайдеры URA.RU утверждали, что глава региона и Сергей Мирнов «расторгуют» избирательные округа в Госдуму и заксобрание, в которых единороссы показали слабый результат по итогам праймериз — эсеры выставят там своих кандидатов. Также у лидера «Справедливой России» запланирована встреча с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, общение со студентами и преподавателями Горного университета.