Аналитики: во сколько обойдутся цветы к последнему звонку

Букеты подешевели на 3% по сравнению с 2020 годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Букет на последний звонок будет стоить родителям школьников на 3% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщила IT-компании «Эвотор» в исследовании.

«Букет на последний звонок обойдется школьнику в среднем в 987 рублей. По сравнению с прошлым годом цветы подешевели на 3%», — приводит выдержку из документа ТАСС. Самая высокая стоимость «выпускного» букета в Москве — 1 401 рубль. Цена букета в Санкт-Петербурге ниже — 1 124 рубля, в Ханты-Мансийском автономном — 1 327 рублей. В Иркутской области — 1 255 рублей, в Краснодарском крае — 1 142 рубля.

Самая низкая цена цветов в Пермском крае — 660 рублей, в Калининградской области — 741 рубль, Башкортостане — 732 рубля и в Челябинской области — 798 рублей. Для исследования использовались данные чеков терминалов «Эвотор» в специализированных магазинах цветов с 1 по 19 мая 2021 и 2020 годов.

За 2021 год цены на цветы в России взлетели в два раза. Букеты подорожали к 14 февраля, а к 8 Марта их стоимость увеличилась еще на 30%, сообщает телеканал 360.