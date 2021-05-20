В свердловском правительстве развернулась борьба за пост министра

Евгений Куйвашев выбирает куратора важного направления Фото: Анна Майорова © URA.RU

На должность министра цифрового развития Свердловской области претендуют сразу 24 человека. Они подали документы для участия в конкурсе, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики правительства региона.

«Завершился прием документов от кандидатов на должность министра цифрового развития Свердловской области, который проходил с 1 по 20 мая. Всего в открытом конкурсном отборе примут участие 24 человека», — сообщили в ДИП. Возраст участников от 27 до 64 лет. «В конкурсе примут участие 12 сотрудников коммерческих структур, в том числе АО „СКБ-Контур“ и ПАО „Ростелеком“, а также 12 представителей организаций государственного сектора. Все кандидаты имеют высшее образование и опыт управленческой деятельности», — рассказали в ДИП.

Имена претендентов на должность не разглашаются. По данным источников, в конкурсе принимает участие действующий врио главы министерства Юрий Гущин. Ожидается, что имя победителя конкурса назовут в конце мая, после выполнения претендентами ряда заданий.

Свердловское минцифры было создано в марте 2021 года. О проведении конкурса на должность руководителя министерства губернатор Евгений Куйвашев объявил в конце апреля.