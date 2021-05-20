В Курганской области замедлились темпы роста цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Уровень инфляции в Курганской области по итогам апреля составил 6,38% (в годовом выражении). Это выше, чем в других регионах УрФО и в целом по стране, сообщили URA.RU в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Годовая инфляция в Курганской области в апреле почти не изменилась и составила 6,38%, оставаясь выше, чем в Уральском федеральном округе (4,89%) и в целом по России (5,53%)», — говорится в сообщении. По данным ЦБ, на динамику цен в Курганской области влияли общефедеральные факторы. При этом в регионе отмечается более интенсивное расширение спроса на отдельные категории непродовольственных товаров, чем в среднем по стране.

Рост цен на продовольственные товары в Курганской области замедлился на 0,94 процентного пункта и составил 7,03%. По данным ЦБ, этому способствовали восстановление логистических цепочек и расширение предложения фруктов. Лимоны, груши и апельсины оказались дешевле, чем в апреле 2020 года, когда произошел скачок цен в условиях перехода населения к самоизоляции и ослабился рубль. Кроме того, год назад в регионе отмечался повышенный спрос на крупы, сейчас он стабилизировался, что также отразилось на уровне инфляции.

Рост цен на непродовольственные товары в апреле вырос до 7,76% с 7,02% в марте. «Основной вклад внесло ускорение годовых темпов роста цен на строительные материалы, которое произошло в результате повышения мировых цен на сырье», — говорится в сообщении. Также повлиял повышенный спрос, поддерживаемый региональными льготными программами с господдержкой.

В целом по УрФО годовая инфляция снизилась в апреле на 0,42 процентного пункта до 4,89%. В целом по РФ инфляция замедлилась до 5,53%, в основном за счет продовольственных товаров. При этом темпы роста цен на услуги и непродовольственные товары продолжили расти.

Инфляция в Курганской области — самая высокая в УрФО Инфографика: региональное отделение Уральского главного управления Центрального банка РФ

Инфографика: региональное отделение Уральского главного управления Центрального банка РФ