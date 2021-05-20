За раненной школьником пермской учительницей отправили вертолет

Пострадавшего учителя из Березников доставят на вертолете в Пермь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Учительницу из Березников (Пермский край), на которую напал лицеист с ножом, доставят на вертолете в Пермь. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram.

«Педагогу оперативно оказана медпомощь, она находится в состоянии средней тяжести в Березниковской больнице. Готовим вертолет для транспортировки в Пермь», — написал Махонин в Instagram. Он пояснил, что школьник задержан, других пострадавших нет.

Губернатор после инцидента отправил в березниковский лицей №1 министра образования региона Раису Кассину. «Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента», — уточнил Махонин.

URA.RU рассказывало, что утром 21 мая ученик 10-го класса напал на преподавателя физики с ножом. На месте происшествия работают сотрудники полиции.