20 мая 2021
19 мая 2021

За раненной школьником пермской учительницей отправили вертолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, пациент, носилки, санитарная авиация
Пострадавшего учителя из Березников доставят на вертолете в Пермь Фото:

Учительницу из Березников (Пермский край), на которую напал лицеист с ножом, доставят на вертолете в Пермь. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram.

«Педагогу оперативно оказана медпомощь, она находится в состоянии средней тяжести в Березниковской больнице. Готовим вертолет для транспортировки в Пермь», — написал Махонин в Instagram. Он пояснил, что школьник задержан, других пострадавших нет.

Губернатор после инцидента отправил в березниковский лицей №1 министра образования региона Раису Кассину. «Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента», — уточнил Махонин.

URA.RU рассказывало, что утром 21 мая ученик 10-го класса напал на преподавателя физики с ножом. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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