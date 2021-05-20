Перед ЧП в пермском лицее нашли нарушения в системе безопасности

За безопасность в лицее отвечало ЧОП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лицее №1 Березников (Пермский край) за несколько дней до нападения ученика с ножом на учителя были выявлены нарушения. В пресс-службе министерства образования Пермского края сообщили URA.RU, что с 11 по 19 мая были проверены 23 из 120 учебных заведений города. Березниковский лицей оказался единственным учебным заведением города, где была нарушена система безопасности.

«По результатам проверки были замечания к работе охранника, сотрудник был заменен на следующий день», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования Пермского края. Там отметили, что безопасность в учебном заведении обеспечивается силами ЧОП. «Есть тревожная кнопка с выводом в Росгвардию. О нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил ученика. Следом прибыла Росгвардия», — уточнили там.

В пятницу на учителя лицея №1 напал подросток, вооруженный ножом. Нападавшим оказался 17-летний лицеист, он был задержан. Накануне он рассказал своему другу, как готовился совершить убийство. Педагог получила травму в области шеи и была госпитализирована. Сейчас решается вопрос о ее переводе в Пермскую краевую клиническую больницу.