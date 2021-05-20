О том, как он готовится к нападению, лицеист рассказал в сообщении другу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лицеист, напавший 21 мая с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края, накануне сообщил своему другу, как готовится к нападению. Подросток, в частности, заявил, что его «достала учеба».

Аудиозапись сообщения выложил telegram-канале Mash. «С родителями я вижусь три раза в день в лучшем случае. Учеба меня уже просто достала. Вряд ли кто ожидал, что такой человек, как я, будет такое делать, — говорится в сообщении. — Я сам от себя не ожидал. Смастерил лямки, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел темный свитер, перчатки, маску и реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил, и в итоге у меня произошел отход — я реально понимаю, что творю какую-то фигню. Пришел обратно домой». На этом запись обрывается.

В Пермском крае ученик лицея №1 города Березники напал на учительницу, тяжело ранив педагога. Молодой человек задержан, за женщиной выслан медицинский вертолет, который должен эвакуировать ее в краевой центр. ЧП произошло после стрельбы в казанской школе, случившейся 11 мая. Там от действий 19-летнего выпускника с полуавтоматическим дробовиком погибли девять и пострадали более 20 человек.