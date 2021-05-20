20 мая 2021
19 мая 2021

Опубликованы кадры из пермского лицея, где напали на учителя. Видео

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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, класс, школа, парты
Пострадавшую учительницу вертолетом санавиации отправят в Пермь Фото:

Появились первые кадры из лицея №1 города Березники (Пермский край), где ученик напал с ножом на педагога. Пострадавшую женщину готовят к эвакуации в Пермь.

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На кадрах, опубликованных на сайте «Пятого канала», у входа в учебное заведение стоит карета скорой помощи. Ситуацию с нападением на педагога прокомментировала министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Сегодня она находится с рабочим визитом в соседнем с Березниками Соликамске. «У нее (учителя) одно ножевое ранение в области шеи. В настоящее время готовится к вылету вертолет вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым. И из Соликамска выезжает главный реаниматолог Роман Энгауз для оказания медпомощи и решения о транспортировке в краевую клиническую больницу Перми», — сказала Крутень.

В пятницу один из учащихся школы напал с ножом на учителя лицея №1. Нападавший был задержан, состояние учителя оценивается медиками как средней степени тяжести.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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