«Аэрофлот» объявил о сбое в работе

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot
Сбои связаны с поставщиком IT-услуг Фото:

У российской авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой в работе. Возможны задержки регистрации и вылетов. Об это сообщает авиаперевозчик на своем сайте.

«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов», — пишет «Аэрофлот». Пассажиров просят следить за объявлениями об изменении времени вылета и информацией на табло аэропортов. Авиакомпания принесла клиентам извинения за неудобства.

Ранее «Аэрофлот» прекратил авиасообщение с Турцией на июнь. Перевозчик оставил лишь два в неделю разрешенных рейса в Стамбул.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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