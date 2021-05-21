«Аэрофлот» объявил о сбое в работе

Сбои связаны с поставщиком IT-услуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У российской авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой в работе. Возможны задержки регистрации и вылетов. Об это сообщает авиаперевозчик на своем сайте.

«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов», — пишет «Аэрофлот». Пассажиров просят следить за объявлениями об изменении времени вылета и информацией на табло аэропортов. Авиакомпания принесла клиентам извинения за неудобства.

Ранее «Аэрофлот» прекратил авиасообщение с Турцией на июнь. Перевозчик оставил лишь два в неделю разрешенных рейса в Стамбул.