20 мая 2021
19 мая 2021

Самолет Utair совершил жесткую посадку в Тюменской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, гражданская авиация, Ан2, ан-2, аэропорт алапаевск, аэродром алапаевск
У самолета АН-2 при посадке в Тобольском районе отломилось шасси Фото:

Самолет АН-2, принадлежащий авиакомпании Utair, совершил жесткую посадку в селе Лайтамак (Тобольский район). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В местной администрации агентству подтвердили факт жесткого приземления самолета.

«Самолет, принадлежащий авиакомпании Utair с пассажирами на борту летел из города. При посадке в селе Лайтамак у борта отломилось переднее шасси. Несколько человек из-за жесткой посадки получили ушибы», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров подтвердил факт жесткой посадки самолета. «Сейчас я нахожусь на месте происшествия. Самолет действительно воткнулся носом в землю, но при аварии никто из людей, находившихся на борту, серьезных травм не получил. Все живы», — сообщил он в разговоре с URA.RU. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос.

Обновлено.

В авиакомпании Utair подтвердили факт инцидента с АН-2 в Лайтамаке. «Самолет Ан-2 компании АО „ЮТэйр“, следовавший рейсом Тобольск-Лайтамак, совершал посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке. В конце пробега у Ан-2 произошло складывание передних опор шасси. На борту находилось 7 пассажиров и 2 члена экипажа, по предварительной информации пострадавших нет. Представители авиакомпании выясняют причины случившегося», пояснили там URA.RU. Тюменская транспортная прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

При посадке у АН-2 сломалось переднее шасси

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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