Пранкеры из РФ от лица Кличко попросили Зеленского об увольнении

Любители разыгрывать знаменитостей, известные под псевдонимами «Лексус» (Алексей Столяров, родился в Свердловске) и «Вован» (Владимир Краснов) позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому от лица политика и главы Киева Виталия Кличко и попросили об уходе с ложности. Причина, которую назвали пранкеры — постоянные унижения и давление со стороны украинского лидера.
«Виталий Владимирович, это ваше решение [об увольнении]. Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Если вы не против, можем завтра созвониться. Давайте все-таки до завтра», — ответил на это Зеленский. Разговор политика и пранкеров опубликован на Youtube-канале «Октагон». Блогерам удалось дозвониться до украинского лидера поздно ночью, вероятно, с этим и связано нежелание президента обсуждать этот вопрос, информируют Nation News.
Несколькими днями ранее Зеленский назвал неправильным публичное поведение Кличко, сообщает «Национальная служба новостей». По словам украинского президента, последний постоянно пишет ему, звонит и пытается встретиться. Кроме того, киевский глава окружил себя коррупционерами — таким образом Зеленский напомнил об обысках, проходящих у градоначальника и в подведомственных мэрии организациях.
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