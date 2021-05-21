Звезда сериала «Бригада» назвал Россию страной победившего быдла

Майков раскритиковал и Соловьева Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывшая звезда криминального сериала «Бригада», вышедшего в 2002 году, актер Павел Майков недоволен бескультурьем, царящим в России. Об этом он заявил в интервью.

«Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла», — сокрушается знаменитость. Его слова передает сайт MK.RU .

Также Майков раскритиковал деятельность телеведущего Владимира Соловьева, с которым недавно они не сошлись во мнениях. «А теперь мы видим вашего коллегу Владимира Соловьева, разжигающего агрессию и межнациональную рознь. Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе?» — пояснил Майков свою позицию.

Ранее актер призывал прекратить «бряцать оружием» в День Победы. Он считает этот день страшным, а не радостным событием, передает «Национальная служба новостей». За это высказывание его осудил Соловьев и телеведущий Андрей Норкин, дополняют «Невские новости».