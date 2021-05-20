Самый богатый депутат Перми обеднел на 135 млн рублей

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников заработал в 2020 год на 135 млн рублей меньше, чем в 2019 году. При этом Плотников уже несколько лет подряд декларирует самый высокий доход среди коллег. Сведения о доходах и имуществе за 2020 год дума Перми опубликовала на своем сайте.
«Плотников Владимир Иванович — 218 549 924,07 рублей» — указано в документе. За 2019 год Плотников заработал более 353 млн рублей. Его жена, наоборот, в 2020 году заработала на полмиллиона больше, чем в 2019 году — около 600 тысяч рублей.
Александр Колчанов оказался на втором месте по доходам среди депутатов гордумы Перми, заработав в прошлом году 65,5 млн рублей, Дмитрий Федоров показал доход 54 млн рублей. Самым бедным оказался депутат Сергей Ильин, который заработал за 2020 год 132 тысячи рублей, а его жена — 532 тысячи рублей.
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