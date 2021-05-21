В Госдуме назвали востребованные профессии будущего

В Госдуме подчеркнули, что строитель — вечная профессия (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

IT-специалисты, робототехники, обслуживающий персонал для беспилотного общественного транспорта и строители будут самыми востребованными на рынке труда в ближайшем будущем. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

«Это, прежде всего, айтишники, инженеры. Во-вторых, радиоэлектронщики. Также сегодня активно внедряется роботехника на наших предприятиях. Обслуживающий персонал для нее будет востребован, например, будут же у нас беспилотные поезда в метро, которые требуют обслуживания. Будут нужны не машинисты, а обслуживающие специалисты», — сказала в беседе с URA.RU Кабанова.

Депутат Госдумы отметила важность профессии строителя, признав, что в России есть острая нехватка этих специалистов. «Подготовка строителей на сегодняшний день не ведется у нас нигде. Ни на среднем уровне, ни на начальном, ни на высшем уровне. В институты ребята поступают, но все равно специалистов не хватает, как говорят, это вечная профессия — строитель. Она, конечно, тоже будет востребована», — объяснила парламентарий.

Кабанова также отметила, что сегодня уже есть случаи, когда IT-специалисты, которые уезжали работать за границу, возвращаются обратно, но в небольшом количестве. Об этом, по ее словам, ей рассказали на встрече с работодателями Московской области. «Конечно, мы немного отстали в этих вопросах, но сегодня наверстываем. Даже те специалисты, которые уехали от нас когда-то и занимались высокими технологиями, уже потихоньку возвращаются, потому что у нас и заработную плату таким специалистам начинают повышать, и условия создавать», — заключила депутат Госдумы.