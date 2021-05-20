Главный следователь ХМАО отчитался о доходах

Глава окружного следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин заработал 6,5 млн рублей по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте СУ СК ХМАО.
«Декларированный годовой доход [Михаила Мокшина] за 2020 год составил 6 млн 573 тысяч рублей», — сказано в декларации. За 2019 год Мокшин заработал 6 млн 515 тысяч рублей.
В собственности у главы следкома две небольшие квартиры площадью 40 и 60 кв. метров. Еще одно жилье находится у него в пользовании. Личного транспорта у Мокшина, как и в предыдущем году, нет.
Ранее URA.RU писало, что после того, как глава следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин переехал из Камчатского края, его доход вырос. Работая на Дальнем Востоке, его годовой доход был на несколько миллионов меньше.
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