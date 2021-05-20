20 мая 2021
19 мая 2021

Главный следователь ХМАО отчитался о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Руководитель следственного управления Михаил Мокшин отчитался о доходах за 2020 год Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Глава окружного следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин заработал 6,5 млн рублей по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте СУ СК ХМАО.

«Декларированный годовой доход [Михаила Мокшина] за 2020 год составил 6 млн 573 тысяч рублей», — сказано в декларации. За 2019 год Мокшин заработал 6 млн 515 тысяч рублей.

В собственности у главы следкома две небольшие квартиры площадью 40 и 60 кв. метров. Еще одно жилье находится у него в пользовании. Личного транспорта у Мокшина, как и в предыдущем году, нет.

Ранее URA.RU писало, что после того, как глава следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин переехал из Камчатского края, его доход вырос. Работая на Дальнем Востоке, его годовой доход был на несколько миллионов меньше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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