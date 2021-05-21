Автоэксперты назвали опасным законопроект об изменении ПОДД

Закон считают абсурдным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за принятого закона, когда дорожные строители не учитывают проекты организации дорожного движения (ПОДД), может ухудшиться безопасность россиян. Об этом предупредил член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков.

«Они [такие нововведения] все равно вредны. Вести застройку жилого района в рамках той же реновации или комплексной застройки, так же как возводить деловые и торговые центры, не продумывая транспортное обслуживание, установку светофоров, организацию парковки, въездов-выездов», — приводит «Ридус» слова специалиста.

Накануне были учтены поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключена норма. Теперь при подготовке проектной документации для дорог и развязок больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД). Организация включает в себя схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, барьерного ограждения, камер.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов согласен с Мухортиковым. Он считает этот закон нерабочим.

«Вы строите дорогу исходя из того, что по ней поедут автомобили. Они должны ехать в соответствии с ПОДД. Сам ПОДД в сравнении со стоимостью дороги очень дешев и готовится быстро. Очень сложно комментировать инициативы до такой степени абсурдные», — пояснил он. Кроме того, Шкуматов считает, что применение этого закона равносильно строительству дома без чертежа.