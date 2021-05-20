Мэр Березников отреагировал на вооруженное нападение в школе

Учащимся лицея, где произошло нападение, оказана психологическая помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за нападения ученика на преподавателя физики Людмилу Ишменеву в пермском городе Березники усилят меры безопасности на последних звонках, которые пройдут 22 мая. Об этом сообщил глава города Константин Светлаков.

«Когда подобное происходит в других городах, мы сопереживаем, но уверены, что с нами такого никогда не случится. К сожалению, случилось и вызвало шок у каждого жителя. Предстоит разобраться в причинах трагедии, но важно сохранять спокойствие и сделать верные выводы. Последние звонки пока не отменяются, кроме лицея №1. Полиция дополнительно выставит наряды у общеобразовательных учреждений. ЧОПы удвоят силы. Со всеми работниками [школ] проведен инструктаж», — сказано в видеообращении, выложенном городской администрацией на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Светлаков также отметил, что учащимся лицея, где произошло нападение, оказана психологическая помощь. Работа проведена и с педагогами, уточнил градоначальник.

В лицее №1 города Березники 21 мая ученик с ножом напал на учительницу. «Достал из портфеля мачете, с улыбкой показал классу», приводятся подробности происшествия в социальных сетях. На данный момент известно, что пострадавший педагог госпитализирован.