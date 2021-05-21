Муж Собчак зарабатывает в разы меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заработки журналистки Ксении Собчак выросли, несмотря на кризис в стране. Это следует из декларации о доходах и имуществе ее мужа Константина Богомолова — художественного руководителя Московского драмтеатра на Малой Бронной.

Доход журналистки Ксении Собчак за 2020 год вырос на 27 млн рублей и составил 212,7 млн рублей. Ее муж Константин Богомолов заработал в 2020 году 17,9 млн рублей.

Также отмечается, что самой богатой среди самих руководителей учреждений культуры Москвы стала директор Московского музея моды, бывшая «Мисс Россия» Оксана Федорова. За год она заработала 139,4 млн рублей. При этом мэрия Москвы скрыла сведения о доходах режиссера Никиты Михалкова, худрука «Центра театра и кино».

Ранее СМИ сообщали о доходах российских телеведущих. Так, основатель «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков является самым богатым телеведущим России. Его ежегодный заработок составляет около 500 млн рублей. В пятерке самых высокооплачиваемых тележурналистов также оказались Маргарита Симоньян, Андрей Малахов и Владимир Соловьев. Издание The Insider сообщило, что Соловьев получает 52,6 млн рублей в год. Однако он назвал эту информацию «чушью».