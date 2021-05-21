В МИД раскрыли, сколько Россия потратила на Палестину

Палестина получает несколько миллионов долларов каждый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На гуманитарную помощь для Палестины с 2014 года Россия ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от 2 до 3 млн долларов США. Об этом сообщил МИД РФ.

«Совокупно за этот период (включая взнос за 2020—2021 годы в размере 5 миллионов долларов) нами было выделено 18 миллионов долларов США», — цитирует RT сообщение МИД России. Также в ведомстве заявили о поддержке Ближневосточного агентства для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти страны готовы обсудить урегулирование конфликта с Израилем в Москве. Эскалация военного противостояния между странами началась 10 мая. 22 мая в секторе Газа сохраняется напряженная обстановка, несмотря на перемирие с Израилем, пишет «Национальная служба новостей».