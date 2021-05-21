Экс-участница «Евровидения» предсказала место Манижи на конкурсе

Коллеги Манижи ожидают, что она попадет в пятерку финалистов «Евровидения» Instagram / manizha

Певица Манижа, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение», попадет в пятерку лидеров финала соревнований. Такой результат выступления предсказала Мария Толмачева, которая вместе со своей сестрой Анастасией выступала от РФ на европейском конкурсе в 2014 году.

«Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем», — поделилась Толмачева с РИА «Новости». Певица добавила, что у Манижи «очень интересная песня», которая сильно цепляет людей.

Юбилейный, 65-й, конкурс песни «Евровидение-2021» проходит в Роттердаме (Нидерланды). Российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней «Русская женщина» вышла в финал конкурса. В социальных сетях интернет-пользователи жестко раскритиковали Манижу. А в Совете Федерации песню девушки назвали хулиганством: по мнению сенаторов, текст ее не отражает характер русской женщины. Однако другие знаменитости заступились за Манижу.

Сама певица объяснила, что ее композиция высмеивает стереотипы о русских женщинах, поэтому песня понравилась европейской публике, передает агентство Nation News. Финал «Евровидения» состоится 22 мая. Букмекеры прогнозируют, что Манижа займет 10-е место, уточняют «Дни.ру».