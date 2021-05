Виктор Дробыш среди участников «Евровидение-2021» выделил представителей Португалии, Мальты и Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

То, что Manizha (Манижа Сангина) прошла в финал «Евровидение-2021» (песня «Russian Woman» — прим.URA.RU), уже можно считать чудом. Это в беседе с URA.RU отметил музыкальный продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш.

«Я считаю, что чудо уже произошло, поэтому надо радоваться. Россия уже прошла в финал. Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране). Люди прочитали, увидели, поняли, про что песня. Так бы не прошла, я думаю. А что касается финала, я не старик Хоттабыч, но мне кажется, что с 10 по 20 будет прекрасное место», — подчеркнул Дробыш.

Композитор выделил трех ярких конкурентов, кто может претендовать на победу в музыкальном конкурсе. «Я считаю финны классные (группа Blind Channel, песня „Dark Side“ — прим. URA.RU). С роком влезли опять, как в свое время Lordi (финская хард-рок-группа, победители „Евровидение-2006“ — прим. URA.RU). Когда назначали десятерых, они уже начали пить, праздновать отъезд, потому что были уверены, что не пройдут. Все остальные молились, держали ручки вместе. А эти поняли, что не туда попали, но вдруг каким-то образом оказалось, что они попали туда. Ну, зажгут. Кстати, неплохая песня», — отметил Дробыш. Также продюсер выделил представителей Португалии — группу The Black Mamba (песня «Love Is On My Side»). «У Португалии необыкновенный голос», — подчеркнул он. Оценил Дробыш и представителя Мальты (певица Дестини Чукуньере, песня «Je me casse»). «Просто супер-тетка! Музыка такая классная», — добавил продюсер.

Юбилейный, 65-й конкурс песни «Евровидение-2021» проходит в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоялись 18 и 20 мая, пишет RT. Завершится конкурс 22 мая, где певица от России будет выступать под пятым номером, уточняет телеканал 360.