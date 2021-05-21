21 мая 2021
20 мая 2021

В МЧС предупредили об опасной жаре в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, лето, жара, тургояк, отдых, озеро тургояк, купаются
В ближайшие дни погода будет пожароопасной Фото:

На следующей неделе с 23 по 26 мая в Челябинской области наступит сильная жара до плюс 37 градусов. В эти дни возможно возникновение пожаров, предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По данным челябинского гидрометцентра, во второй половине дня 23—26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 36-37 градусов», — уточняется на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот период, по информации спасателей, повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, а огонь может перейти на населенные пункты. Там напомнили, что в Челябинской области действует особый противопожарный режим и установлены ограничения. В частности, нельзя посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и твердые бытовые отходы. Садовым товариществам рекомендовано очистить участки от сухой растительности, валежника и мусора.

Также в жаркие дни повышается вероятность происшествий на воде. Родителям рекомендуется не оставлять без присмотра своих детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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