В Госдуме раскрыли, как бесплатно забрать машину со штрафстоянки

Соответствующее законодательное право появилось еще при прошлом созыве Госдумы, уточнил Вячеслав Лысаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Требовать деньги за нахождение автомобиля на штрафстоянке незаконно, поскольку владельцы имеют законодательное право забрать свою машину бесплатно. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Как рассказал парламентарий, соответствующий закон появился еще в прошлом созыве Госдумы. «Заранее брать с тебя деньги нельзя, когда еще суд тебя не признал виновным, потому что суд может решить, что ты прав, а не эвакуаторщики, которые утащили твою машину. Неправильно была организована схема дорожного движения, например, или тебя эвакуировали не из-под знака. Бывали и такие случаи, когда человек ставит машину, ничего не нарушая, а его тем не менее увозят. Поэтому требовать деньги заранее незаконно и человек может бесплатно взять машину», — объяснил URA.RU Лысаков.

«Отмену предоплаты за возврат автомобиля со штрафстоянки мне удалось в качестве поправки внести в правительственный законопроект о тарификации оплаты за эвакуацию. Коллеги по комитету и Дума в целом меня поддержали», — уточнил собеседник агентства.

Депутат Госдумы отметил, что даже некоторые прокуроры не знаю про этот закон. «Не все прокуроры знают об этом федеральном законе, и даже прокуроры некоторых районов Санкт-Петербурга, как это ни удивительно. Казалось бы, достаточно всем известная культурная столица, а прокуроры не знают о том, что федеральный закон вступил в силу. Это было несколько лет назад, когда ко мне обратилась женщина по поводу того, что ей не выдали машину на штрафстоянке и прокуроры в ответе уверяли меня, что все по закону, все правильно», — добавил Лысаков.