Аналитик назвала неожиданный фактор роста цен на жилье

Застройщикам пришлось увеличить фонд оплаты труда, а работать в убыток они не собираются, отметила Ирина Радченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одной из причин, почему цены на квартиры в новостройках пошли вверх является то, что в России подорожала рабочая сила и стройматериалы. Об этом в разговоре с URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Подорожали кирпичи, дерево. Стройматериалы дорожают такими же темпами, как квадратные метры. Но самое печальное — подорожала стоимость рабочей силы. Вообще гастарбайтеры, которые работали на стройках из-за пандемии уехали, а русские за те деньги, которые платили иностранцам, не будут работать», — сказала в беседе c URA.RU Радченко.

«Повышается фонд оплаты труда и себестоимости. Еще раз хочу подчеркнуть, здесь может застройщики и хотели бы снизить [цены], но не особо у них есть ресурсы. Они же себе в убыток строить не будут», — уточнила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

С мнением Радченко не согласился вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Мигрантов достаточно много. И, если уж говорить о крупных компаниях, у них есть проблемы, конечно, выбор меньше. Но у нас есть белорусы, у нас есть наши регионы, здесь работают люди и из Приднестровья, и находят способы, пути. Приезжают и работают», — отметил Шлеменков.