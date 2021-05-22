Помощник Путина назвал профессии, которым грозит исчезновение

Программистов базового уровня будет меньше Фото: unsplash.com

Профессии, в которых присутствует «монотонный умственный труд», заменит искусственный интеллект из-за развития технологий. Такое заявление сделал помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд», — сказал Орешкин во время марафона «Новое знание», которое транслировалось на их официальном сайте. Искусственный интеллект сможет заменить бухгалтера, программиста базового уровня и переводчика. По словам Орешкина, из-за этого количество людей, которые работают в этих профессиях, будет снижаться.

Бухгалтеры в будущем будут выполнять работу аудитора или персонального консультанта по налогам, сообщает Nation News. Государство и крупные корпорации планируют переобучать людей, которые потеряют работу из-за роботизации производства. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Ранее в Госдуме сообщили URA.RU, что популярностью будут пользоваться профессии IT-специалиста, робототехника и обслуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта. Профессией, которая будет жить вечно, называют строителей, дополняет телеканал 360.