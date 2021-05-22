Министр обороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»

Присутствие российских военных кораблей у берегов Великобритании возмутило министерство обороны этой страны. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия является для Великобритании «угрозой номер один». Об этом британским журналистам заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей <…> Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — цитирует министра ТАСС, добавив, что Уоллес назвал Россию противником, который представляет для Великобритании «угрозой номер один».

Помимо «большого количество» российских военных кораблей у берегов британских островов, которые «суют свой нос», Уоллеса также возмутило присутствие российской военной подлодки в Ирландском море. Такого, по его словам, не было очень давно. Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией, сообщает телеканал 360.