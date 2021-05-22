22 мая 2021

Юрист рассказал, кто может попасть в санаторий бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, поселок луч, санаторий бонум
Попасть в санаторий по ОМС могут льготники или пациенты по медпоказаниям. Фото:

Попасть путевку в санаторий по ОМС можно двумя способами. Первый предполагает принадлежность к льготным категориям граждан, второй — медицинские показания. Об этом журналистам рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжелых недугах и перенесённых операциях», — прокомментировал юрист второй способ в интервью «Российской газете». По его словам, желающий попасть в санаторий должен пойти к терапевту в поликлинику, тот (при наличии показаний) выпишет направление на врачебную комиссию. Затем нужно будет собрать необходимые справки и в течение 20 дней комиссия примет какое-то решение. Однако бесплатно можно будет попасть только в тот санаторий, который обслуживает полисы ОМС и только в порядке очереди.

Соловьев перечислил категории льготников, которые имеют право на санаторное лечение и восстановление. К примеру, в ним относятся дети-инвалиды до 18 лет с сопровождающим взрослым, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий, дети 4-8 лет после операции, при условии, что им требуется восстановление и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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