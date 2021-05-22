Психотерапевт перечислил привычки, ведущие к бедности

Некоторые привычки человека ведут к бедности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Желание на всем экономить и жалость к себе являются привычками, программирующими человека на бедность. Об этом заявила психотерапевт Анна Стори.

По ее словам, существует понятие «внутренний критик», это ранняя примитивная защита человека. С рождения выстраивается так называемая «крепость» для выживания. Однако уже во взрослом возрасте эта система продолжает управлять действиями человека и портит жизнь, отметила психолог. Такой внутренний голос часто мешает принимать решения и менять что-то в своей жизни. Например, человек боится сменить работу.

«Исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать в них все, что возможно. Люди, впавшие в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь», — передает слова эксперта агентство «Прайм».

Ранее психолог Дмитрий Синарев заявил, что многим россиянам мешают разбогатеть зависть и неудовлетворенность жизнью. Синарев назвал таких людей бедняками по жизни. Также психолог упомянул «диванных завистников», которые предпочитают оставаться в образе жертвы и ничего не делают для улучшения жизни. Он пояснил, что ощущение богатства зависит от отношения человека к самому себе и своей жизни, а не от количества денег.