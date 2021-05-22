В ряде свердловских муниципалитетов голосование на праймериз стало добровольно-принудительным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Бюджетникам Пышминского ГО (Свердловская область) выдали инструкции, как голосовать на праймериз «Единой России» и отправлять скриншоты руководству. Как сообщил URA.RU источник в муниципалитете, правила игры разъяснял лично мэр Виктор Соколов.

Аудиозапись выступления градоначальника, где он объясняет, как сохранять скриншоты с результатами голосования, есть в распоряжении агентства. «Вы можете как угодно скриншот сделать. Можете кнопки нажать те или не те. Можете голосовать на телефоне, можете на компьютере — как удобно. У нас по деревням какие-то вопросы возникают по интернету, когда регистрировались?» — обратился мэр к сотрудникам бюджетных учреждений. Связаться с Соколовым не удалось.

До этого мэр отрицал факты централизованного принуждения бюджетников к голосованию. Местные жители рассказывали, что работников бюджетной сферы со всего городского округа в первый день праймериз 24 мая соберут в центре культуры. «Никаких совещаний и собраний в центре культуры не планировалось. Распоряжений по поводу каких-либо собраний и совещаний в центре культуры мной не давалось», — говорил URA.RU глава Пышминского ГО Виктор Соколов. Позже стало известно, что от бюджетников потребовали выслать руководителям скриншоты в мессенджерах.

Одна из кандидатов на участие в предварительном голосовании ЕР по Пышминскому ГО Тамара Новикова написала официальную жалобу в федеральный и региональный оргкомитеты праймериз с указанием на злоупотребления со стороны муниципалитета. Она добавила, что аналогичная практика прослеживается в Талицком ГО. Жалобы готовят и другие общественники. Они намерены следить за ходом голосования в Пышминском ГО и вести видео- и аудиофиксацию нарушений.

В пресс-службе реготделения партии сообщили, что в оргкомитет по проведению праймериз жалобы из Пышминского ГО пока не поступали. С каждым случаем злоупотреблений обещают предметно разобраться. В пресс-службе подчеркнули, что голосование носит добровольный характер. Комментарии федеральной пресс-службы ЕР на момент публикации получить не удалось.

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